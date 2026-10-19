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Ausblick: Atlantic Union Bankshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Atlantic Union Bankshares Corporation Registered Shs
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Atlantic Union Bankshares wird am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,960 USD aus. Im letzten Jahr hatte Atlantic Union Bankshares einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Atlantic Union Bankshares 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 392,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atlantic Union Bankshares 555,2 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,76 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,03 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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