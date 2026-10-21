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Ausblick: Atlas Copco Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlas Copco AB Registered Shs -B-
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Charts | News | Analysen

Atlas Copco Registered B wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,64 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,71 Prozent erhöht. Damals waren 1,37 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,49 Prozent auf 47,65 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,62 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,24 SEK, gegenüber 5,43 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 183,81 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 168,34 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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