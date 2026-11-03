DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -0,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.258 -0,4%Euro 1,1193 +0,0%Öl 107,2 +2,3%Gold 3.910 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Atmos Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atmos Energy Corp.
154.50 EUR 1.45 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen

Atmos Energy wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,06 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,48 Prozent auf 873,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Atmos Energy noch 737,5 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,46 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,46 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 5,13 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Atmos Energy Aktie News

Werbung

Atmos Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Atmos Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.02.18 Atmos Energy Underweight Barclays Capital
18.11.16 Atmos Energy Buy Seaport Global Securities
31.10.16 Atmos Energy Buy Argus Research Company
30.03.16 Atmos Energy Buy BB&T Capital Markets
11.01.16 Atmos Energy Underweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.