Ausblick: Atour Lifestyle A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Atour Lifestyle A wird am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,29 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 341,3 Millionen USD erzielt wurde.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,22 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,61 Milliarden CNY, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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