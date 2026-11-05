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Ausblick: Attendo AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Attendo AB
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Attendo AB lässt sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Attendo AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 SEK gegenüber 2,24 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,86 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Attendo AB einen Umsatz von 4,77 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,37 SEK im Vergleich zu 5,45 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 19,24 Milliarden SEK, gegenüber 18,99 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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