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Ausblick: Airbus SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

27.04.26 08:04 Uhr
Ausblick: Airbus SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Airbus SE gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

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Airbus SE öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,436 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,58 Milliarden EUR - ein Minus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 13,54 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,22 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,61 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 80,16 Milliarden EUR, gegenüber 73,42 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

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31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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