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Ausblick auf Bilanz

Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

13.04.26 14:25 Uhr
Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Experten an Johnson Johnson.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
204,40 EUR 1,00 EUR 0,49%
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Johnson Johnson veröffentlicht am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 2,68 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Johnson Johnson 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,61 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Johnson Johnson 21,89 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,56 USD, gegenüber 11,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 100,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
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23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

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