Ausblick: Salzgitter legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick auf Bilanz

Salzgitter legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Salzgitter wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Wer­bung Wer­bung

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 2,44 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,660 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,34 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Salzgitter einen Umsatz von 2,33 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,70 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,370 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,73 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 8,98 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net