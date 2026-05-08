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Ausblick auf Kennzahlen

Ausblick: Hannover Rück gewährt Anlegern Blick in die Bücher

10.05.26 10:25 Uhr
Ausblick: Hannover Rück gewährt Anlegern Blick in die Bücher | finanzen.net

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Hannover Rück-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
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Hannover Rück präsentiert am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hannover Rück im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,98 EUR je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 7,23 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 23,01 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 21,90 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 27,74 Milliarden EUR, gegenüber 28,82 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück

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Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
27.03.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.03.2026Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.03.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
23.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
05.02.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

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