Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.
Werte in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 13,66 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 8,34 EUR in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,93 Prozent auf 16,89 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,15 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,16 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 47,15 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,27 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 69,30 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft News
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com