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Ausblick auf Kennzahlen

Ausblick: Walmart legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Walmart legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das prognostizieren Analysten für die Walmart-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
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Walmart wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

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Im Durchschnitt erwarten 34 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,741 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Walmart in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 186,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 177,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 38 Analysten von durchschnittlich 752,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 713,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
22.05.26 Walmart Buy UBS AG
22.05.26 Walmart Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Walmart Overweight Barclays Capital
21.05.26 Walmart Kaufen DZ BANK

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