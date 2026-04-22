DAX24.916 +2,1%Est506.015 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,43 +0,3%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.990 +1,3%Euro1,1753 +0,5%Öl103,4 -6,3%Gold4.675 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- US-Börsen in Grün erwartet -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NEL ASA, Ölaktien, Disney, Uber, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie im Plus: Finanzvorständin Heike Wulff geht Jungheinrich-Aktie im Plus: Finanzvorständin Heike Wulff geht
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausblick auf Quartalsbilanz

Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

06.05.26 15:01 Uhr
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Experten an Dropbox.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dropbox
21,69 EUR -0,01 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dropbox äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,697 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dropbox ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,66 Prozent auf 620,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 624,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,86 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Dropbox und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dropbox

DatumMeistgelesen

Analysen zu Dropbox

DatumRatingAnalyst
09.11.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
27.08.2018Dropbox NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
10.08.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
11.05.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
17.04.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
09.11.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
10.08.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
11.05.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
17.04.2018Dropbox BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
27.08.2018Dropbox NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dropbox nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen