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Ausblick auf Quartalsbilanz

Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Erwartungen der Experten an Fluence Energy.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fluence Energy
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Fluence Energy wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

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12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 602,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fluence Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 819,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,127 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,36 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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