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Ausblick auf Zahlen

Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bei Lucid stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
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Lucid Group Inc Registered Shs
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Lucid Group wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

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Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -2,337 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,800 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lucid Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 405,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 259,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -8,820 USD, gegenüber -12,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

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