DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.422 +0,2%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.149 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Ausblick auf Zahlenvorlage

Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Der Chiphersteller TSMC öffnet die Bücher. Das stellen Analysten in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
396.00 EUR -1.00 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Werbung

27 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,91 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten ein Plus von 38,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 45,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,08 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 41 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,99 USD im Vergleich zu 10,63 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 170,83 Milliarden USD, gegenüber 122,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Aktuelle Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Taiwan Semiconductor Manufacturing Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight Pacific Crest Securities Inc.
18.12.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Nomura
12.12.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Deutsche Bank Securities
28.08.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Nomura
14.08.12 Taiwan Semiconductor Manufacturing buy Citigroup Corp.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.