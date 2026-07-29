Ausblick: 1&1 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
1&1 öffnet die Bücher - damit rechnen Experten.
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1&1 wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,237 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet.
1&1 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 987,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,927 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 4,59 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: 1&1 AG
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)