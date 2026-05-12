Ausblick: Adecco SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick auf Zahlenwerk

Adecco SA veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Adecco SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

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Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,443 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,340 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,61 Milliarden EUR für Adecco SA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,27 Milliarden CHF erzielt wurde.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,64 CHF je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,32 Milliarden EUR, gegenüber 21,63 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net