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Ausblick auf Zahlenwerk

Ausblick: BMW gewährt Anlegern Blick in die Bücher

13.04.26 23:18 Uhr
Ausblick: BMW gewährt Anlegern Blick in die Bücher | finanzen.net

BMW legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

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BMW AG
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BMW präsentiert am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,38 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,80 Milliarden EUR - ein Minus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 33,76 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,67 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,89 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 135,83 Milliarden EUR, gegenüber 133,45 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

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