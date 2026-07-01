DAX 25.460 -0,0%ESt50 6.249 -0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,22 -3,3%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 55.781 +0,1%Euro 1,1456 -0,0%Öl 90,8 +0,0%Gold 4.045 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Ausblick auf Zahlenwerk

Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse

Sony öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sony Corp.
20.42 EUR 0.61 EUR 3.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Sony wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Werbung

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,71 JPY gegenüber 39,40 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.732,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.621,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 206,88 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -54,700 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 12.744,95 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 12.479,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com

Aktuelle Sony Aktie News

Werbung

Sony Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sony nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.12 Sony neutral Citigroup Corp.
14.08.12 Sony neutral Citigroup Corp.
16.07.12 Sony hold Deutsche Bank AG
11.07.12 Sony neutral Citigroup Corp.
11.06.12 Sony equal-weight Morgan Stanley