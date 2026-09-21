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Ausblick

Ausbau der Pipeline - Novo Nordisk-Aktie dennoch tiefrot: Neue Medikamente geplant

Ausbau der Pipeline - Novo Nordisk-Aktie dennoch tiefrot: Neue Medikamente geplant

Novo Nordisk beabsichtigt, in den nächsten Jahren mehrere neue Blockbuster-Medikamente auf den Markt zu bringen und gleichzeitig in weitere Behandlungsfelder zu expandieren.

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Dies ist Teil eines neuen Plans zur Wiederbelebung des Wachstums, den der Hersteller von Ozempic am Montag auf einer Investorenveranstaltung in London vorstellte. Neben mindestens fünf neuen "Multi-Blockbustern" strebt das Unternehmen an, bis 2030 mindestens fünf neue Medikamente gegen Adipositas und Diabetes sowie eine ähnliche Anzahl von Präparaten in anderen therapeutischen Bereichen in späten Studienphasen (Phase III) zu führen.

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Zudem peilt der Konzern für 2035 einen Umsatz von über 150 Milliarden Dänischen Kronen mit Medikamenten aus seiner Entwicklungspipeline an. Im Jahr 2025 belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 309,06 Milliarden Kronen.

CEO Mike Doustdar sagte auf der Veranstaltung, dass das Unternehmen zwar sein Diabetes-Portfolio weiter stärken und die Adipositas-Pipeline ausbauen werde, es jedoch "auch an der Zeit ist, das Unternehmen weiter zu diversifizieren". Novo Nordisk werde versuchen, künftige Wachstumsfelder in den Bereichen Blut- und Endokrinstörungen, Lebererkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzubauen, so Doustdar.

Die Novo Nordisk-Aktie verliert im Handel in Kopenhagen zwischenzeitlich 4,19 Prozent auf 269,75 DKK.

DJG/DJN/hab/ros

DOW JONES

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

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Datum Rating Analyst
17.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11.09.26 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley
08.09.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.

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