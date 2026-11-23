Ausblick: Autodesk präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Autodesk öffnet am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 28 Analysten von einem Gewinn von 3,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.
26 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,13 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,59 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,23 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,32 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,20 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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