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Ausblick: AutoZone informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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AutoZone Inc.
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AutoZone stellt am 22.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

25 Analysten schätzen, dass AutoZone für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,08 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 48,71 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll AutoZone im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,70 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,36 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 150,63 USD, gegenüber 144,87 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 20,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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28.06.19 AutoZone Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
01.08.18 AutoZone Buy Deutsche Bank AG
05.04.18 AutoZone Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
28.02.18 AutoZone Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
20.09.17 AutoZone Sector Perform RBC Capital Markets

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