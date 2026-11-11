DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,59 -0,5%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 65.935 -0,1%Euro 1,1156 -0,1%Öl 92,2 +0,8%Gold 4.063 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Auxly Cannabis Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auxly Cannabis Group Inc Registered Shs
2.18 EUR -0.02 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen

Auxly Cannabis Group wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,090 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Auxly Cannabis Group einen Gewinn von 0,280 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 45,8 Millionen CAD gegenüber 39,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 CAD im Vergleich zu 0,420 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 179,5 Millionen CAD, gegenüber 151,5 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

Auxly Cannabis Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Auxly Cannabis Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.