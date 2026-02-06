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Ausblick: Avalon Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Avalon Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S
1.148,85 INR 88,85 INR 8,38%
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Avalon Technologies lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,57 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Avalon Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 29,23 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,49 INR im Vergleich zu 9,62 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 15,55 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 10,98 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net

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