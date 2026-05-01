Ausblick: Avenue Supermarts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Avenue Supermarts lädt am 11.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 14,16 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Avenue Supermarts 11,88 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Avenue Supermarts 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 185,57 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Avenue Supermarts 163,60 Milliarden INR umsetzen können.
Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 57,03 INR je Aktie, gegenüber 45,65 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 810,83 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 688,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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