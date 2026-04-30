Ausblick: Avenue Supermarts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avenue Supermarts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11,95 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Avenue Supermarts 8,47 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Avenue Supermarts 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 172,98 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Avenue Supermarts 148,72 Milliarden INR umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,62 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 41,61 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 678,86 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 593,58 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net