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Ausblick: AvePoint legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
AvePoint Inc Registered Shs
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AvePoint öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,094 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AvePoint noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 17,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 129,4 Millionen USD gegenüber 109,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,441 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 511,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 419,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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