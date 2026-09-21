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Ausblick: Aytu BioPharma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aytu BioPharma äußert sich am 22.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,290 USD. Dies würde einen Gewinn von 90,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aytu BioPharma -2,920 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Aytu BioPharma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aytu BioPharma 15,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,060 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 53,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 66,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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