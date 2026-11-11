Ausblick: Azul stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

11.11.26 07:01 Uhr

Azul wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Azul im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,144 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -82587,440 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Azul nach den Prognosen von 5 Analysten 1,08 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,486 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8506,58 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net