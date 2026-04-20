Ausblick: AZZ gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AZZ wird am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD gegenüber 0,670 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll AZZ nach den Prognosen von 10 Analysten 381,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 351,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,07 USD je Aktie, gegenüber 1,79 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net