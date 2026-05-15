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Ausblick: Baazar Style Retail präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

17.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Baazar Style Retail Limited Registered Shs
388,55 INR -27,45 INR -6,60%
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Baazar Style Retail stellt am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,100 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,860 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Baazar Style Retail in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,66 Milliarden INR im Vergleich zu 3,45 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,83 INR je Aktie, gegenüber 2,02 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 18,20 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 13,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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