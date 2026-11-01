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Ausblick: Backblaze A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Backblaze Inc Registered Shs -A-
6.84 EUR -0.97 EUR -12.42 %
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Backblaze A wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,047 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,99 Prozent auf 44,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,460 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 173,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 145,8 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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