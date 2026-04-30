Ausblick: Backblaze A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Backblaze A wird am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,16 Prozent auf 37,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Backblaze A noch 34,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,460 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 157,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 145,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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