Ausblick: Badger Daylighting präsentiert Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Badger Daylighting veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 280,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 326,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,45 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 989,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,16 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Badger Daylighting
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Badger Daylighting
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen