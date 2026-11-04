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Ausblick: Badger Daylighting präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Badger Daylighting Ltd Registered Shs
57.00 EUR 3.50 EUR 6.54 %
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Badger Daylighting veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 280,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 326,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,45 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 989,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,16 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net

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