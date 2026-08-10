Ausblick: Baiducom legt Quartalsergebnis vor

17.08.26 07:01 Uhr

Baiducom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 9,35 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 20 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 31,78 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,52 Milliarden USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 32 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 46,40 CNY, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt 128,76 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 17,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net