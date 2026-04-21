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Ausblick: Bajaj Auto vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bajaj Auto
10.141,85 INR 111,85 INR 1,12%
Charts|News|Analysen

Bajaj Auto lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 92,35 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 64,60 INR je Aktie erzielt worden.

25 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 157,30 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 24,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 126,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

41 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 344,30 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 262,40 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 41 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 576,70 Milliarden INR, gegenüber 489,47 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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