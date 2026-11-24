Ausblick: Banco Macro S B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Banco Macro S B wird am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 901,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,87 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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