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Ausblick: Bangkok Dusit Medical Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Dusit Medical Services wird am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,291 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bangkok Dusit Medical Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 THB in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,27 Milliarden THB – das wäre ein Zuwachs von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,24 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,02 THB, gegenüber 1,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 114,70 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 111,51 Milliarden THB generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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