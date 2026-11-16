Ausblick: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) wird sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,69 ILS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,81 ILS je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 5,83 Milliarden ILS – ein Minus von 52,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) 12,29 Milliarden ILS erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,03 ILS prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,86 ILS je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,28 Milliarden ILS umgesetzt werden sollen, gegenüber 49,59 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net