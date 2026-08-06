Ausblick: Bank of Chongqing gewährt Anlegern Blick in die Bücher
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Bank of Chongqing wird am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,470 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 4,49 Milliarden CNY gegenüber 8,76 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 48,76 Prozent.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 16,69 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 34,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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