Ausblick: Bank Of Marin Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Bank Of Marin Bancorp lädt am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 35,1 Millionen USD gegenüber 41,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,02 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD im Vergleich zu -2,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 138,8 Millionen USD, gegenüber 75,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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