Ausblick: Bank of N T Butterfield Son informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of N T Butterfield Son lässt sich am 23.04.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of N T Butterfield Son die Bilanz zum am 31.03.2018 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,788 BMD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of N T Butterfield Son 0,650 BMD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank of N T Butterfield Son in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 116,8 Millionen BMD im Vergleich zu 107,0 Millionen BMD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,47 BMD je Aktie, gegenüber 2,76 BMD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 495,6 Millionen BMD fest. Im Vorjahr waren noch 454,7 Millionen BMD in den Büchern gestanden.

