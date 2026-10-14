Ausblick: Bank of New York Mellon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

14.10.26 07:01 Uhr

Bank of New York Mellon veröffentlicht am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of New York Mellon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,88 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 46,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,38 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,55 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,40 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 22,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 40,55 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net