Ausblick: Bank of the Ozarks Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of the Ozarks Registered wird am 17.04.2019 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2019 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,839 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,32 Prozent auf 252,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,48 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden USD, gegenüber 999,2 Millionen USD im Vorjahr.

