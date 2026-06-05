DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,4100 +1,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.446 -0,7%Euro1,1532 +0,2%Öl97,15 +4,7%Gold4.315 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor WWDC 2026 im Fokus: Zweiter Anlauf für Siri-Überarbeitung - Experten skeptisch Apple-Aktie vor WWDC 2026 im Fokus: Zweiter Anlauf für Siri-Überarbeitung - Experten skeptisch
Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: BARK A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BARK Inc Registered Shs -A-
9,11 USD -0,50 USD -5,20%
Charts|News|Analysen

BARK A präsentiert in der am 09.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,347 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BARK A noch -0,800 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 115,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 96,3 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,233 USD im Vergleich zu -3,800 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 404,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 484,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu BARK Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen