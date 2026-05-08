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Ausblick: Barrick Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
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Barrick Mining stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,10 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 182,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 CAD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Barrick Mining nach den Prognosen von 6 Analysten 6,61 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 49,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,43 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,96 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,09 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 31,36 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 23,55 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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