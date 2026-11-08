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Ausblick: Barrick Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
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Barrick Mining wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Mining 1,05 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Barrick Mining nach den Prognosen von 7 Analysten 7,25 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 26,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,73 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,93 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,09 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 30,04 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 23,55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Barrick Gold Equal Weight Barclays Capital
10.04.19 Barrick Gold Buy Deutsche Bank AG
15.02.19 Barrick Gold Hold Deutsche Bank AG
09.01.19 Barrick Gold Overweight Barclays Capital
12.03.18 Barrick Gold Outperform RBC Capital Markets

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