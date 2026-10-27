DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.245 -0,5%Euro 1,1161 -0,1%Öl 115,9 +0,1%Gold 4.001 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Quartalszahlen im Blick

Ausblick: BASF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: BASF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BASF öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.86 EUR -0.07 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen

BASF präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,398 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BASF noch 0,190 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,70 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,33 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,12 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,82 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,60 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 59,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.