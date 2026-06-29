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Ausblick: Bassett Furniture Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

30.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bassett Furniture Industries Inc.
18,24 USD 0,96 USD 5,56%
Charts|News|Analysen

Bassett Furniture Industries stellt am 01.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,195 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 83,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD im Vergleich zu 0,700 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 334,3 Millionen USD, gegenüber 335,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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