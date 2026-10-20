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Ausblick: BAYN Europe AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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BAYN Europe AB
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BAYN Europe AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,165 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BAYN Europe AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,09 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,585 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,040 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 8,44 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 8,10 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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